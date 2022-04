A Xunta pon en valor na Arbomostra 2022 os preto de 8 M€ convocados este ano para profesionalizar o cultivo da vide e a produción e comercialización dos viños galegos

José Balseiros destacou que ata o 2 de maio aínda se poden solicitar os 3 millóns de euros destinados á reestruturación e reconversión do viñedo

Mentres, estanse a tramitar as solicitudes ás achegas de elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas (2,7 millóns) e de promoción do viño en terceiros países (2,1 millóns de euros)



O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, inaugurou hoxe a Arbomostra 2022 no marco da XLII Festa da Lamprea, onde puxo en valor os preto de 8 millóns de euros convocados pola Xunta este ano para profesionalizar o cultivo da vide e a produción e comercialización dos viños galegos.

Así, o director xeral destacou que deica o vindeiro 2 de maio aínda está aberto o prazo para solicitar ata 3 millóns de euros destinados á reestruturación e reconversión do viñedo. Mentres, estanse a tramitar as solicitudes recibidas no marco da convocatoria para apoiar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, dotada con 2,7 millóns, e a dirixida á promoción do viño en terceiros países, para a que se consignaron 2,1 millóns de euros.

Na súa intervención, José Balseiros exaltou o bo facer dos viticultores e adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Resaltando a calidade e sona do viño da comarca do Tea, atribuíuno á climatoloxía da zona, ao coidado cultivo das mellores variedades e ás técnicas de vangarda para a elaboración do produto. Deste xeito, engadiu, a produción e a industria vitivinícola levan anos medrando tanto en Arbo como no resto de concellos incluídos na DO Rías Baixas.

Nesa liña, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias animou a seguir traballando na procura de produtos de calidade,

porque selos como as denominacións de orixe ou as indicacións xeográficos protexidas –dixo– teñen cada día máis peso na rendibilidade das producións. Así mesmo, transmitiu a importancia de que ese valor engadido se traslade a toda a cadea de valor, para redundar no beneficio directo aos viticultores e ás comarcas rurais.

Cabe engadir que a Arbomostra 2022 permitirá acceder deica o vindeiro domingo aos viños da comarca do Tea, entre outros produtos de artesanía e alimentación. Enmárcase na edición 62 da Festa da Lamprea de Arbo, declarada Festa de Interese Turístico Nacional, que –tamén ata o domingo 24– permitirá degustar este produto en distintas opcións gastronómicas.





