A Xunta pon en marcha unha nova edición do programa Responsabilízate para axudar ás pemes galegas a ser máis sostibles e impulsar a súa competitividade

A iniciativa ofrece de xeito gratuíto unha diagnose e actividades formativas e de asesoramento personalizadas por parte de expertos

Vai dirixida ao tecido empresarial galego, sempre que as compañías non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou teñan un balance anual inferior a 43 millóns

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, presentará o programa o próximo 28 de abril ás pemes interesadas en participar a través dun webinario

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2022.–

A Xunta pon en marcha unha nova edición do programa Responsabilízate, unha iniciativa que ofrece asesoramento gratuíto para apoiar ás pemes a incorporar criterios sostibles na súa xestión a través da aplicación de valores ambientais, sociais e de gobernanza, entre outros, así como no desenvolvemento da Responsabilidade Social Empresarial (RSE). A actuación, ademais, inclúe o acompañamento na aplicación de medidas que fomenten a igualdade de oportunidades.

vai dirixido ao tecido empresarial galego, a través das súas pequenas e medianas empresas que non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou teñan un balance anual inferior a 43 millóns de euros.

Con esta iniciativa, se persegue que as empresas sexan máis competitivas, facilitando a súa adaptación ás esixencias dos grandes clientes, do mercado de consumo e das novas obrigas sociais e administrativas. Para iso, o programa incorpora un diagnóstico individualizado, actividades formativas e de asesoramento personalizado por parte de asesores expertos, e o desenvolvemento dunha folla de ruta para cuxa implementación contará co apoio dun equipo de consultores.

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, xunto cun equipo de consultores, presentará o próximo 28 de abril ás 11,00 horas o programa nun webinario, onde se profundará nas novas claves para a competitividade empresarial.

As inscricións ao programa Responsabilízate poderanse facer a través da sede electrónica da Xunta, na seguinte ligazón:

. A inscrición permanecerá aberta ata completar o número de prazas máximo. Os interesados poden ampliar a información a través da oficina técnica do programa no correo electrónico

A Xunta con esta actuación reforza o seu compromiso de apoio ao tecido empresarial, impulsando a súa competitividade nun contexto de transformación no que as boas prácticas, como a xestión responsable das persoas, a adaptación a unha economía baixa en carbono, ou o desenvolvemento de conductas éticas na cadea de subministración, son claves para o posicionamento das empresas.

