A Xunta pon en marcha obradoiros de verán co obxectivo de incentivar vocacións tecno-científicas entre as nenas

As actividades desenvolveranse durante os meses de xullo, agosto e setembro nas aulas da Rede CeMIT de 14 concellos galegos e unha sesión adicional no centro GaiásTech

Están dirixidos a escolares de entre 8 e 15 anos, repartidos en grupos dun máximo de 15 persoas

Os obradoiros teñen por obxectivo estimular o talento no ámbito das TIC e espertar vocacións tecno–científicas, sobre todo entre as nenas

Girl STEAM conta coa colaboración do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2023

.– A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia promove durante o verán un novo ciclo de obradoiros Girl STEAM en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), co obxectivo de dar visibilidade ao rol da muller no eido tecnolóxico e fomentar a presenza das mulleres nas carreiras STEAM.

As actividades desenvolveranse entre os meses de xullo, agosto e setembro a través da realización de obradoiros de carácter práctico e presencial nas aulas CeMIT de 16 concellos de toda Galicia. Este novo ciclo de obradoiros dará comezo o vindeiro 4 de xullo na aula CeMIT de San Sadurniño. Posteriormente, haberá obradoiros en Leiro, Betanzos, Ribeira, Ortigueira, A Estrada, Oroso, Celanova, Cuntis, Guitiriz, Valga, Barreiros, Ribadeo e Vigo. Adicionalmente, tamén, se celebrará un obradoiro no Centro GaiásTech na Cidade da Cultura.

Cada concello contará con dúas quendas por idade, unha para escolares de 8–11 anos e outra para idades comprendidas entre os 12–15 anos, cun aforo máximo de 15 persoas por quenda.

Desenvolveranse obradoiros de experimentación tecnolóxica na que o alumnado de menor idade elaborará unha peza audiovisual en formato ‘stop motion’ a partir dun circuíto de luces led elaborado por elas mesmas. Por outra banda, as persoas participantes de 12 a 15 anos experimentarán coa creación de tecidos intelixentes, mediante a programación de sensores cun arduino para construír un proxecto sobre unha prenda téxtil que reaccione a cambios de distancia, luz, inclinación etc.

Trátase de impulsar actividades de mentorado desde idades temperás dirixidas ás rapazas, para espertar o seu interese e reforzar a confianza nas súas capacidades para cursar estudos STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería, Artes e Matemáticas) e apostar por profesións do ámbito TIC.

No desenvolvemento dos obradoiros búscase trasladar mensaxes e elementos transversais como a igualdade, o sentido crítico ante a tecnoloxía e o uso creativo da mesma, a colaboración, o traballo en equipo e a importancia das artes como ferramenta de desenvolvemento.

Esta actividade enmárcase no Convenio de colaboración de carácter anual entre a Amtega e o CPETIG co obxectivo de estimular o talento no ámbito das TIC e espertar vocacións tecnocientíficas.

4 de xullo: San Sadurniño – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

5 de xullo: San Sadurniño – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

10 de xullo: Leiro – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

11 de xullo: Leiro – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

12 de xullo: Betanzos – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

13 de xullo: Betanzos – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

14 de xullo: Ribeira – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

19 de xullo: Ribeira – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

17 de xullo: Ortigueira – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

18 de xullo: Ortigueira – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

20 de xullo: A Estrada – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

21 de xullo: A Estrada – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

26 de xullo: Oroso – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

27 de xullo: Oroso – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

3 de agosto: Celanova – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

4 de agosto: Celanova – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

7 de agosto: Cuntis – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

8 de agosto: Cuntis – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

11 de agosto: Guitiriz – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

18 de agosto: Guitiriz – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

17 de agosto: Valga – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

25 de agosto: Valga – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

21 de agosto: Barreiros – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

22 de agosto: Barreiros – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

23 de agosto: Ribadeo – Obradoiros Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

24 de agosto: Ribadeo – Obradoiros Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

28 de agosto: Vigo – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

29 de agosto: Vigo – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 12 a 15 anos

7 de setembro: GaiásTech – Obradoiro Girl STEAM para escolares de 8 a 11 anos

