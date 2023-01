A Xunta pon en marcha o novo laboratorio de análises clínicas do Hospital de Monforte e reformará de inmediato o de microbioloxía

O Goberno galego licitará este ano o Plan Director do hospital para definir arquitectonicamente as seguintes fases de reforma do edificio



A obra foi posible ao ser trasladado provisionalmente o laboratorio aos espazos que deixou libres o novo hospital de día posto en marcha en 2021



O novo sistema de xestión robotizada das mostras permite que o tempo medio dos resultados para peticións urxentes sexa inferior a 30 minutos



O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou hoxe o Hospital de Monforte, con motivo da posta en marcha do novo laboratorio de análises clínicas e de bioquímica, que se puido reformar ao trasladar provisionalmente a actividade do laboratorio ao espazo que deixou libre o antigo hospital de día. No acto, o titular da carteira sanitaria tamén deu a coñecer outra das melloras que se vai levar a cabo neste hospital, a nova área de laboratorio de microbioloxía, que se fará nun espazo contiguo, “e da que xa está encargado o proxecto para poder executar as obras neste mesmo ano”.

O Hospital de Monforte segue a mellorar espazos e equipos, –subliñou Comesaña–, “un obxectivo que temos nos sete hospitais comarcais galegos”. Todos eles teñen agora mesmo en marcha procesos de ampliación e mellora, “porque este goberno cre no seu papel”. Grazas aos hospitais comarcais, o 85% da poboación galega atópase a menos de 30 minutos do seu hospital de referencia.

Pola súa parte, a directora do distrito sanitario de Monforte, María Inmaculada Ramos, dixo que esta remodelación dos laboratorios deste hospital proporciona diversas vantaxes, entre as que citou as melloras na seguridade e condicións ambientais de traballo para o persoal; a optimización dos procesos e fluxos de traballo; e, ademais, a incorporación de novas tecnoloxías, como é a xestión robotizada das mostras, proporcionando unha maior seguridade para os pacientes.

