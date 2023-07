A Xunta pon en marcha desde mañá unha nova liña para facilitar os desprazamentos do persoal sanitario desde Lalín e Silleda cara aos hospitais de Santiago

O servizo estrearase este luns ás 06,35 horas e contará con 6 expedicións diarias, 3 de ida e 3 de volta, segundo as quendas de traballo do persoal sanitario

Con esta nova liña a Xunta dá resposta ás peticións trasladadas polos usuarios e polos Concellos de Lalín e de Silleda, reforzando ao tempo as conexións entre ambos os dous municipios con Santiago de Compostela

A Xunta porá en marcha mañá luns, día 17 de xullo, unha nova liña de autobús que permitirá ao persoal sanitario dos municipios de Lalín e de Silleda acudir aos seus postos de traballo no Hospital Clínico de Santiago e no Hospital de Conxo.

Este novo servizo estrearase mañá, ás 06,35 horas e contará con 6 expedicións diarias, 3 de ida e 3 de volta, segundo as quendas de traballo do persoal sanitario.

A nova liña, cuxa denominación é Lalín–Hospital de Conxo, estará operativa todos os días da semana durante todo o ano e contará con 6 expedicións, con frecuencias distribuídas en horario de mañá, tarde e noite.

Para acudir ao hospital, o novo servizo de autobús sairá da estación de autobuses de Lalín ás 06,35, ás 13,35 e ás 20,35 horas. Para retornar aos seus fogares, os usuarios disporán de servizos que iniciarán percorrido no Hospital de Conxo ás 08,15, ás 15,15 e ás 22,15 horas.

A viaxe terá unha duración estimada de 1 hora e 10 minutos e o itinerario abranguerá as seguintes 15 paradas: Lalín estación e autobuses, Bergazos, Taboada, Silleda, Bandeira, Lamela, Penaporrín, Loimil, Balboa, Arnois, Ponte Ulla, Ribadulla, Santiago estación intermodal, Hospital Clínico de Santiago e Hospital de Conxo.

Con esta nova liña, a Xunta dá resposta ás peticións trasladadas polos usuarios e polos Concellos de Lalín e de Silleda, que demandaban maiores conexións cos hospitais de Santiago co obxectivo de adaptar os servizos ás quendas de traballo actuais do persoal sanitario, no seu compromiso continuo por mellorar os servizos de transporte público interurbano adaptándoos, na medida do posible, ás necesidades de mobilidade dos usuarios.

A información relativa aos novos servizos estará dispoñible para a súa consulta na páxina web

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando