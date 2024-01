A Xunta pon ao grupo Ramón García como exemplo da capacidade de internacionalización e liderado do sector contract galego

A directora do Igape, Covadonga Toca, visita as instalacións da compañía en Ordes, onde pon en valor a experiencia e habilidades dunha industria que “ofrece os seus servizos a todo o mundo, convertendo Galicia nun referente internacional”

Ordes (A Coruña), 4 de xaneiro de 2024

puxo ao grupo de empresas Ramón García como exemplo da capacidade de internacionalización e liderado do sector contract galego, tras coñecer as súas instalacións. Esta industria, apuntou Toca, está presente hoxe en día en máis dun centenar de países nos que as empresas galegas teñen impulsado distintos proxectos construtivos.

“As compañías galegas que traballan na canle contract, como é o caso do Grupo Ramón García, teñen adquirido experiencia e habilidades, ofrecendo os seus servizos a todo o mundo, e convertendo Galicia nun referente internacional”, afondou a directora. Neste sentido, lembrou Toca Carús, o propio Grupo Ramón García é un exemplo desa aposta pola internacionalización, contando cunha instalación produtiva en México desde 2014, e estando presente en 70 países nos que ofrece “respostas á medida” aos seus clientes.

Para acadar estas cifras, o Grupo conta tamén coa colaboración do Goberno galego, a través de programas como o Plan de Misións Comercias, que facilita o impulso de accións de internacionalización do tecido produtivo galego.

A través desta liña, explicou a directora, a Consellería de Economía, Industria e Innovación, en colaboración coas cámaras de comercio, promove misións comerciais na procura de aumentar a base de empresas exportadoras, fomentar e consolidar a presenza de compañías galegas nos mercados internacionais, e conseguir unha maior diversificación, tanto sectorial como xeográfica das exportacións galegas.





