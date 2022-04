A Xunta pon a feira do viño de Quiroga e a denominación de orixe Ribeira Sacra como exemplos da calidade que debe servir de panca para a recuperación e dinamización do rural

José González referiuse á Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, froito da intensa colaboración e do traballo de todo o sector –dixo– para definir o camiño a seguir a medio e longo prazo

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, e do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, foi o encargado de inaugurar este mediodía a XL Feira do Viño de Quiroga. Trátase da segunda cita do ano coas elaboracións da denominación de orixe (DO) Ribeira Sacra, tras a celebración a semana pasada da Feira do Viño de Amandi. Alí, o conselleiro puxo estes viños con selo de calidade, así como os eventos que os poñen en valor, como exemplos do camiño que debe seguir o noso sector primario para servir de panca que contribúa a recuperar e dinamizar o noso rural.

Na súa intervención, José González referiuse á Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia promovida pola Xunta xunto coa Fundación Juana de Vega para potenciar tanto a imaxe de marca e identidade dos viños galegos como o turismo vinculado aos territorios onde se producen. Froito da intensa colaboración e do traballo de todo o sector –dixo– esta folla de ruta xa en marcha axudará a definir os pasos a dar a medio e longo prazo tanto polas adegas como polos viticultores.

Así mesmo, o titular de Medio Rural aludiu á Lei de recuperación da terra agraria, pensada –tal e como destacou– para zonas como a Ribeira Sacra, que contan con terreos de calidades agronómicas únicas pero cun elevado grao de abandono. A norma –aseverou– está a servir para apostar por actividade agrogandeira e forestal con valor engadido que permita poñer en valor o noso rural. Actividade como a das denominacións de orixe vitivinícolas mediante polígonos agrarios para o cultivo de viñedo, neste caso.

A Feira do Viño de Quiroga chega á súa edición número 40 ofrecendo o produto dunha ducia de adegas da DO Ribeira Sacra, ás que se suman unha máis convidada da denominación de orixe Ribeiro.

Cabe sinalar que a DO Ribeira Sacra está orientada fundamentalmente á produción de viños tintos, sobre todo empregando a variedade mencía, mentres que os viños brancos, cunha produción menor, proveñen de variedades como godello, albariño e treixadura.

A zona amparada para a produción deste viño comprende parroquias e lugares de 20 municipios situados ao longo das ribeiras do Miño e do Sil, no sur da provincia de Lugo e no norte da de Ourense. Está constituída polas subzonas de Quiroga–Bibei, Amandi, Chantada, Ribeiras do Miño e Ribeiras do Sil.

