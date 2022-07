A Xunta pon como exemplo do compromiso de Galicia coa igualdade ao porto deportivo de San Vicente, primeiro de España en izar a bandeira do arco da vella

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou hoxe no acto de izado da bandeira do arco da vella no Club Náutico San Vicente do Mar, onde puxo de relevo a implicación desta entidade e de Galicia na loita contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero. Nesta liña, destacou que o porto deportivo de Pedras Negras é o primeiro de España en izar a bandeira do arco da vella como símbolo de respecto e respaldo ás persoas LGTBI. Un xesto pioneiro que converte a este porto nun espazo de tolerancia no que se asegure a igualdade e un feito a favor do respecto aos dereitos sexuais como dereitos humanos fundamentais recoñecidos, subliñou a titular de Mar.

Ademais, a representante do Goberno galego manifestou a importancia de que este tipo de mostras sirvan como exemplo a outras entidades portuarias e a outros axentes socioeconómicos do litoral nacional co fin de seguir avanzando no recoñecemento da riqueza que ofrece a diversidade.

A isto engadiu que este símbolo constata que GALICIA SABE A MAR no máis amplo sentido do termo. De feito, lembrou, Galicia foi a primeira comunidade autónoma que, en 2014, contou cunha Lei que consolida o principio de igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando