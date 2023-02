A Xunta pide a colaboración da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña para acadar o obxectivo de urbanismo responsable

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 22 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia pediu hoxe a colaboración da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña para seguir avanzando cara o obxectivo de acadar un urbanismo responsable durante unha xornada técnica na que participou a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas .

Durante a súa intervención, Rivas solicitou “a implicación do profesorado e alumnado” da Escola na definición do novo modelo territorial da Comunidade que estea baseado nunha planificación e ordenación sostible. E incidiu na importancia da formación e da concienciación dos futuros profesionais na importancia da conservación do noso patrimonio construído e dunhas novas intervencións respectuosas coa contorna.

De feito, a xornada celebrada hoxe na Coruña tivo como un dos seus eixes centrais a presentación por parte do director da Fundación RIA do proceso, conclusións da primeira fase e vindeiros pasos desa iniciativa que ten como obxectivo final o desenvolvemento de documentos estratéxicos de ordenación e planificación sostible adaptados ao contexto territorial galego.

A maiores, a directora xeral tamén agradeceu ao arquitecto David Chipperfield que trasladase ao alumnado a súa experiencia e a adaptación que sufriu a profesión nas últimas décadas para facer fronte aos cambios sociais, medioambientais e económicos.





