A Xunta pide a Bruxelas que endereite o rumbo na xestión pesqueira e evite medidas como o veto ás artes de fondo que xeran rexeitamento e euroescepticismo

O Goberno galego lembra que Galicia é unha comunidade plenamente comprometida cos principios fundadores da Unión Europea e que a Comisión Europea debería apostar polo europeísmo con políticas coherentes e rigorosas

A conselleira do Mar subliña que a deriva medioambientalista do Executivo comunitario fai que o sector pesqueiro teña constantemente sensación de abandono e de que as autoridades europeas descoñecen a realidade da actividade extractiva

A comunidade fai un chamamento á reflexión sobre as decisións que se están a adoptar e os seus efectos tendo presentes malos precedentes de desafección europeísta como a saída do Reino Unido da Unión Europea

Rosa Quintana salienta que a frota galega aposta pola protección dos recursos e dos ecosistemas, pois o seu futuro depende deles, pero en base a estudos serios e actualizados tanto científicos como socioeconómicos

Vigo, 12 de maio de 2023

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, apelou hoxe na celebración do Día de Europa organizada pola Axencia Europea de Control da Pesca a que Bruxelas aposte polo europeísmo en todos os eidos e endereite o rumbo da súa política pesqueira. Neste sentido, defendeu a necesidade de que o Executivo comunitario adopte medidas coherentes e rigorosas que contribúan a fortalecer a Unión Europea e evite outras como o veto á pesca de fondo, que xeran rexeitamento e fan que se estenda o euroescepticismo en moitos ámbitos.

A representante do Executivo galego asegurou que Galicia é unha comunidade plenamente comprometida cos principios fundadores da UE, pero que a deriva mediambientalista que está tomando a Comisión Europea fai que o sector pesqueiro teña constantemente sensación de abandono e de que as autoridades europeas descoñecen a realidade da actividade extractiva.

Nesta liña, Rosa Quintana asegurou que é necesario que Bruxelas reflexione sobre as medidas que está a adoptar e os seus efectos tendo en conta malos precedentes de desafección europeísta como a saída do Reino Unido da Unión Europea. Decisións afastadas da realidade como o veto á pesca de fondo aprobado o ano pasado ou os plans para prohibir o arrastre nas áreas mariñas protexidas, incidiu, son exemplos de políticas que prexudican ao sector pesqueiro e provocan a desaprobación dos profesionais do mar.

A titular de Mar lembrou que a frota galega está comprometida coa protección dos recursos e dos ecosistemas, pois o seu futuro depende deles, e que está a favor de adoptar medidas con ese obxectivo, pero baseadas en estudos rigorosos e actualizados tanto científicos –do estado dos ecosistemas– como socioeconómicos do seu impacto.

Ese traballo previo, lamentou, non se fixo cando o ano pasado se prohibiu a pesca de fondo en 87 áreas de augas comunitarias, unha situación que, aseverou, non se pode repetir no proceso que está en marcha para revisar este veto nin nos plans da Comisión Europea para restrinxir a actividade de artes de pesca móbiles como o arrastre.

A conselleira, que estivo acompañada polo subdirector xeral do Servizo de Gardacostas, Lino Sexto, salientou o sentimento europeísta de Galicia e do seu sector marítimo–pesqueiro ao tempo que enxalzou o labor realizado nos últimos quince anos pola Axencia Europea de Control da Pesca, que converteu Vigo en centro neurálxico da Europa pesqueira. Neste sentido, salientou o crecemento deste organismo na defensa dos intereses da frota comunitaria e na protección dos seus mares coas últimas tecnoloxías e os mellores equipamentos.

Por iso, Rosa Quintana comprometeu na conmemoración do Día de Europa –que se celebra o 9 de maio– a colaboración de Galicia coas institucións europeas na busca do mellor futuro para o sector do mar confiando en que a senda da cooperación e a unidade é o camiño a seguir. Nesta liña, incidiu en que a aposta pola Galicia mariñeira e polos seus profesionais é clave para avanzar na sustentabilidade da actividade e conseguir “máis Galicia e máis Europa”.





