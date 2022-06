A Xunta pedirá ao Ministerio alternativas viables e inmediatas ao peche da A-6 e avances na solución definitiva para o viaduto colapsado

A Xunta reclama solucións urxentes que contribúan a minimizar os graves prexuízos ás empresas, á economía e aos usuarios, ante o corte dunha arteria principal de comunicación para a comunidade que se alongará no tempo

Ethel Vázquez cualifica de insólito e inaceptable ter que agardar ata mañá para ter información precisa e coñecer de xeito concreto o que prevé facer o Goberno, despois de 23 días transcorridos do derrubamento do primeiro vano do viaduto







