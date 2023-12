A Xunta patrocina o Conecta LAB da Asociación audiovisual CREA para acompañar o proceso creativo de seis novos proxectos audiovisuais

As propostas seleccionadas recibirán asesorías de guión e dirección por parte de recoñecidas figuras do sector, que culminarán o vindeiro mes de abril nunha residencia artística de 10 días na Illa de San Simón

Vigo, 13 de decembro de 2023

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participou hoxe en Vigo na presentación dunha nova edición de Conecta LAB, organizado pola Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización CREA co patrocinio da Xunta para acompañar e impulsar o proceso creativo de seis novos proxectos audiovisuais.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades explicou que esta iniciativa insírese na liña de colaboración que se mantén desde hai varios anos co devandito colectivo audiovisual cun obxectivo de común: “Posibilitar puntos de encontro profesional para continuar avanzando no que xa é hoxe un feito máis que comprobado: o talento e a solvencia do audiovisual galego”, asegurou no acto celebrado na sede viguesa da Deputación de Pontevedra.

No caso concreto do Conecta LAB, este apoio céntrase no impulso e acompañamento do proceso de creación, escrita e desenvolvemento de longametraxes e series, tanto de ficción como documentais, de xeito que entronca con varias das liñas de axudas ao sector que a Xunta convoca anualmente, como as dirixidas á promoción do talento ou ao desenvolvemento de proxectos. Respecto desta última, lembrou que a pasada semana se resolveu a convocatoria de 2023, a través da que se contribuirá ao financiamento dos traballos de preprodución de 21 novos títulos galegos para cinema e televisión.

Os seis proxectos que participarán na nova entrega do laboratorio de CREA serán elixidos entre as máis de 200 propostas recibidas, das que un 40% están asinadas por mulleres e un 30% son en lingua galega. Os seleccionados terán a oportunidade de recibir asesorías de guión e dirección por parte de recoñecidas figuras do sector nun proceso que culminará o vindeiro mes de abril cunha residencia artística de 10 días na Illa de San Simón.

Cinco das propostas seleccionadas serán anunciadas este Nadal, mentres que a sexta se dará a coñecer no transcurso de Conecta+, un encontro de networking entre profesionais da creación e a produción ao que se convidará unha selección de destacadas produtoras do actual panorama audiovisual a nivel estatal. O prazo de inscrición para este evento abrirase a partir do 20 de decembro.





