A Xunta participará no proxecto europeo PRAISE-U co obxectivo de optimizar a detección precoz do cancro de próstata

O principal obxectivo do programa é deseñar un algoritmo de detección temperá para reducir a morbilidade e a mortalidade que derivan da enfermidade, así como estimular a posta en marcha de programas de detección precoz nos Estados membro

A Dirección Xeral de Saúde Pública participará nun proxecto que terá unha duración de tres anos, e no que participarán un total de 25 institucións, pertencentes a 12 países

O cancro de próstata é unha das patoloxías con maior mortalidade entre os homes en Europa, sendo o cancro masculino máis frecuente no continente, cunha media anual de diagnoses próxima ás 450.000



A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, participará, durante os vindeiros tres anos, no proxecto europeo PRAISE–U (Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union), que ten por obxectivo avanzar na detección temperá do cancro de próstata, para reducir a morbilidade e a mortalidade que derivan desta enfermidade.

Integrado no programa EU4Health, o proxecto contará coa participación dun equipo multidisciplinar composto por médicos e investigadores de 25 institucións, pertencentes a 12 países membros. Así, entre os obxectivos principais do consorcio atópanse o deseñar un algoritmo de detección temperá rendible e personalizado para a detección deste tipo de cancro na Unión Europea, ademais de estimular a implementación de programas de detección precoz nos Estados membro.

Nesta liña, o conxugar os protocolos e as directrices empregadas polos diferente países participantes permitirá recompilar e a analizar os seus datos máis relevantes, unhas achegas que contribuirán a evitar casos de sobrediagnóstico e sobretratamento.

Desde a Consellería de Sanidade, Galicia terá un papel protagonista no apartado vencellado á posta en marcha dun programa que pilotará a aplicación dun dos algoritmos deseñados no proxecto para o cribado de cancro de próstata.

Nas últimas décadas, diferentes estudos demostraron que a realización reiterada de exames de detección contribúen dun xeito significativo a atallar o desenvolvemento desta enfermidade. O atraso no diagnóstico pode conducir a taxas máis altas de metástase, un estado da enfermidade que coincide cunha alta taxa de mortalidade, así como cun impacto negativo prolongado na calidade de vida dos pacientes.

O cancro de próstata é unha das patoloxías con maior mortalidade entre os homes do norte e o oeste de Europa, sendo o cancro masculino máis frecuente no continente, cunha media anual de diagnoses próxima ás 450.000.

O proxecto PRAISE–U será levado a cabo por un consorcio integrado por expertos académicos, profesionais da saúde, científicos, economistas e asociacións de pacientes de diferentes países membro.

Así, fica estruturado de acordo a seis eixos de traballo. Nomeadamente, as catro liñas principais de traballo están deseñadas para recompilar coñecemento; desenvolver protocolos para os programas de detección; realizar pilotaxes cos protocolos desenvolvidos e, finalmente, avaliar os resultados obtidos.

Ademais, conta con outros dous apartados xerais, destinados a proporcionar un marco para todo o proxecto, e que inclúen as tarefas de coordinación e difusión dos resultados. Cada unha destas liñas de traballo basearase na anterior, e, en conxunto, contribuirán ao obxectivo final de desenvolver unha estratexia que reduza a morbilidade e a mortalidade por cancro de próstata, ademais de minimizar o seu sobrediagnóstico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando