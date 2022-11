A Xunta participa no XXII Congreso Estatal de Voluntariado celebrado en Tenerife

Durante a cita farase entrega dos Premios Estatales de Voluntariado 2022

Santa Cruz de Tenerife, 30 de novembro de 2022

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acudiu hoxe ao XXII Congreso Estatal de Voluntariado que se está a celebrar en Tenerife co obxectivo de compartir os retos que presenta o voluntariado, o que atinxe ás entidades do eido e ás persoas involucradas, así como o papel que desenvolven as administracións públicas e a súa relación co ámbito.

O evento, que se organiza no Auditorio de Tenerife Adán Martín, serve para impulsar actuacións innovadoras e transformadoras de cara aos próximos anos en todas as áreas e sectores do voluntariado para alcanzar os obxectivos de desenvolvemento sostible e a Axenda 2030. No 2018 fora Galicia a encargada de organizar esta cita que se realiza ao abeiro do Día internacional do Voluntariado, que se celebra o 5 de decembro.





