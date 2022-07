A Xunta participa na reunión do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago que elixiu como novo presidente a Manuel Castiñeiras

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro asisitiu ao encontro onde indicou que xogan un papel fundamental no asesoramento ao Goberno galego para potenciar aínda mais o Camiño de Santiago

Ademais, a directora de Turismo de Galicia deu a benvida aos novos correspondentes, Georges Greenia por USA, Piore Roszac por Polonia, Satoko Nakajima por Xapón/Asia e Javier Almozara por Chile/Sudamérica



Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou na reunión do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago,que elixiu como novo presidente ao profesor na Universitat Autónoma de Barcelona e director do Departamento de Arte e Musicoloxía, Manuel Castiñeiras.

Nava Castro indicou que xogan un papel fundamental no asesoramento ao Goberno galego e no intercambio de coñecementos científicos e culturais para potenciar aínda máis o Camiño de Santiago.

Ademais, a directora de Turismo de Galicia deu a benvida aos novos correspontentes, Georges Greenia por USA, Piore Roszac por Polonia, Satoko Nakajima por Xapón/Asia e Javier Almozara por Chile/Sudamérica.

O Comité de Expertos do Camiño de Santiago é o órgano de colaboración para a coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turística do Camiño de Santiago a súa promoción, o mantemento e conservación dos Camiños, a súa sinalización e aquelas accións que redunden en beneficio do Camiño de Santiago e o fenómeno da peregrinación xacobea.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando