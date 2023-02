A Xunta participa no proxecto LIFE-Silfore para a mellora dos bosques galegos

Trátase dunha colaboración entre a Axencia Galega da Calidade Alimentaria, o Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario, o Instituto Politécnico de Bragança, o Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias e a Universidade de Santiago de Compostela

Esta iniciativa procura novos métodos para lograr que as masas forestais das zonas atlánticas sexan máis resistentes ao cambio climático e aos incendios forestais

A Axencia levará a cabo tres actuacións enmarcadas dentro deste proxecto no municipio pontevedrés de Moaña, no concello ourensán de Cenlle e no lugués de Ribeira de Piquín

Pontevedra, 15 de febreiro de 2023

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, participou hoxe na presentación do proxecto LIFE–Silfore para a mellora dos bosques galegos no Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Neste proxecto, a parte da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, participan tamén o Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario, o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), o Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario do Principado de Asturias e a Universidade de Santiago de Compostela.

Nunha contorna marcada polas consecuencias que está a ter o cambio climático nos bosques europeos, o proxecto LIFE–Silfore está na procura de novos métodos para lograr que as masas forestais das zonas atlánticas e subatlánticas sexan máis resistentes ao cambio climático; así como para facer un uso gandeiro dos bosques de cara a previr incendios forestais e aumentar a diversidade. Esta iniciativa estenderase ata o ano 2027, centrada na aplicación de medidas silvopastorais que promovan o desenvolvemento da economía rural e local.

Para lograr este obxectivo, o estudo LIFE–Silfore desenvolverá unha rede de nove demostradores en catro rexións da área atlántica–subatlántica que abranguen un total de 92,4 hectáreas: será no norte de Portugal, Galicia, Asturias e País Vasco. Deste xeito, inclúese gran parte da variedade ecolóxica e socioeconómica dos bosques das zonas atlántica–subatlánticas.

Neste contexto, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria realizará tres das demostracións enmarcadas neste proxecto. A primeira levarase a cabo no municipio pontevedrés de Moaña, centrada no aproveitamento do sotobosque de piñeirais e de matogueiras por medio de gando caprino de raza autóctona. A segunda implementará o silvopastoreo en bosques de carballos en Cenlle, na provincia de Ourense, por medio de gando porcino da raza autóctona Porco celta. A terceira encóntrase nunha zona parcialmente repoboada de piñeiro silvestre en Ribeira de Piquín, na provincia de Lugo, mediante aproveitamento por porco celta cun sistema automático e móbil de alimentación.

No marco da xornada, os participantes do proxecto LIFE–Silfore visitan hoxe as parcelas da comunidade de montes veciñais en man común de Meira, no Monte Xaxán, un dos sitios de demostración que controlará o CIF Lourizán. Así, verán o aproveitamento silvopastoral de cabras nunhas parcelas con piñeiros e eucaliptos, observando o efecto do consumo de matogueiras de toxo e urce polas cabras e a incidencia destas sobre algunhas das árbores presentes, incluíndo algunhas frondosas, como o castiñeiro ou o carballo.

Tamén observarán a incidencia sobre o solo e a redución da biomasa vexetal, o cal reducirá as posibilidades e incidencia dos lumes. Pola tarde, realizarán a sesión técnica para resolver cuestión relativas á instalación dos demais sitios de demostración e actividades de seguimento dos parámetros medioambientais, sociais e económicos deste tipo de sistemas agroforestais.





