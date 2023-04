A Xunta participa na primeira reunión da España Verde onde avanzouse na posta en marcha do corredor ecoturístico, a primeira gran ruta de ecoturismo de España

España Verde celebrou a súa primeira reunión en San Sebastián, xa que este ano Euskadi asume a coordinación das accións do plan de promoción da marca que engloba as 4 Comunidades Cantábricas

Abordouse a posta en marcha do folleto dixital “A Gran Ruta da España Verde”, para percorrer as 4 Comunidades en 16 etapas, gozando do medio natural, patrimonio cultural e enogastronómico

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou en San Sebastián na 1ª reunión da comisión de seguimento da España Verde, onde avanzouse a posta en marcha do corredor ecoturístico, a primeira gran ruta de ecoturismo de España

No encontro púxose en común o avance dos principais proxectos da marca para este ano, entre os que destaca este “Corredor Ecoturístico de España Verde", que será a primeira gran ruta de Ecoturismo de España. Un proxecto financiado con fondos Next Generation a través do Plan de Experiencias Turísticas de España, que converterá á España Verde nun referente en ecoturismo e turismo de natureza. Ademais, avaliouse a presentación de novos proxectos a incluír neste Plan.

Así mesmo, abordouse a posta en marcha do folleto dixital “A Gran Ruta da España Verde”, para percorrer as 4 Comunidades en 16 etapas por estradas secundarias, gozando do medio natural, do seu patrimonio cultural e enogastronómico.

España Verde celebrou a súa primeira reunión en San Sebastián, xa que este ano Euskadi asume a coordinación das accións do plan de promoción da marca que engloba as 4 Comunidades Cantábricas.

O acto contou coa intervención do conselleiro de Turismo, Comercio e Consumo, Javier Hurtado, e coa participación dos representantes de Turespaña e das catro comunidades autónomas: Jesús Maria Garraría de Cos, conselleiro de Turismo e Comercio de Euskadi; Marta Barca, directora xeral de Turismo da Xunta de Cantabria; Luís Fernando de la Pinta: conselleiro delegado de CANTUR; Graciela Blanco Rodríguez, viceconselleira de Turismo do Goberno do Principado de Asturias; e Blanca Pérez–Sauquillo, subdirectora xeral de Marketing de Turespaña.

