A Xunta participa na presentación en Madrid da serie “A Lareira-La Resistencia Musical”, rodada na Illa de San Simón

O proxecto conta co apoio de Turismo de Galicia co obxectivo de poñer en valor o proceso creativo musical e seguir apostando polo turismo cultural e musical en Galicia

Madrid, 12 de setembro de 2023

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou hoxe en Madrid nun evento especial para dar a coñecer a serie “A Lareira– La Resistencia Musical”, que contou coa presenza dunha parte importante do elenco de artistas nacionais internacionais que participan na serie, que se rodou en Galicia, centrada no proceso creativo musical.

Na súa intervención Xosé Merelles fixo fincapé na importancia de seguir promovendo Galicia como destino cultural, especialmente a través da aposta que a Xunta está a facer polo turismo de festivais que tan bos resultados está ofrecendo.

O acto, celebrado no Café Berlín de Madrid, estivo conducido pola actriz e cantante Leonor Watling, condutora tamén na serie, e nel se deron cita unha ampla representación dos participantes nos diferentes episodios do proxecto audiovisual no que se suceden conversas e impresións sobre a industria musical actual, ademais de concertos exclusivos en espazos únicos. Xoel López, Martirio, Pepe Habichuela, Silvia Pérez Cruz ou As Tanxugueiras, Elsa y Elmar, de Colombia ou Alain Pérez, Cuba; que interpretou varios temas do seu último traballo foron algúns dos participantes. Ao remate ofreceuse un cóctel a cargo dun chef galego afincado en Madrid.

O proxecto audiovisual, que conta co patrocinio de Turismo de Galicia e de Estrella Galicia a través de Son Estrella Galicia,

rodouse na Illa de San Simón entre o ano pasado e este e conta con catro episodios cunha duración aproximada de cada capítulo de 50 minutos nos que se suceden entrevistas.





