A Xunta participa na presentación do Festival Revenidas 2022 que terá lugar a vindeira semana en Vilaxoán no marco dos Concertos do Xacobeo

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe na rolda de prensa de presentación do festival



Este festival, enmarcado dentro dos Concertos do Xacobeo, inclúe a personalidades do panorama musical galego, nacional e internacional



Os Concertos do Xacobeo deron comezo en maio e foron sumando novas incorporacións ata acadar xa máis de 500 artistas en máis de 70 localidades galegas

Esta edición, o festival mesturará novamente a música xunto a distintas actividades gastronómicas, entre as que destaca a súa tradicional sardiñada, e actividades interdisciplinarias, todas elas ligadas ao territorio e á cultura mariñeira da zona e as Rías Baixas.

Na súa intervención, Nava Castro destacou a importancia da sinerxía entre administracións para a celebración deste Xacobeo, onde se conseguiu que “este Ano Santo e todas as celebracións ao seu arredor, acaden o éxito internacional e sexan un elemento tractor e dinamizador do sector cultural e turístico, elevando a Galicia como un dos destinos máis relevantes no eido cultural

O cartel desta edición inclúe a personalidades do panorama galego, nacional e internacional, con artistas como Baiuca, SFDK, Zoo, Laura Lamontagne & Picoamperio, Tanxugueiras, O Adhesivo, SonDaRúa ou A Banda dá Loba.

Todo elo da como resultado que as bandas confirmadas para este festival compoñan un cartel heteroxéneo, combinándose a mestura de electrónica e música tradicional galega que levou a Baiuca a converterse nun dos nomes máis destacados da escena musical española de 2021; a festiva e delirante fusión de hip– hop, reggae, e folclore de Bosnia que propón Dubioza Kolektiv; a presenza dunha das grandes referencias do rap español, con máis de 25 anos de traxectoria, como son SFDK ou desenfado en clave de electropop de Ladilla Rusa.

Neste senso, Nava Castro destacou a importancia do festival que, enmarcado dentro dos Concertos do Xacobeo, “encarnan que a cultura e as festividades que percorren todo o territorio neste Ano Santo, cunha oferta sen parangón para todos os públicos”.

Os Concertos do Xacobeo é unha iniciativa da Xunta dentro das actividades do Xacobeo, que entre os meses de maio e novembro deste ano, mantén unha programación de música en vivo con máis de 100 acontecementos por toda Galicia. Neste programa de concertos participan máis de 500 bandas e artistas nacionais e internacionais de todos os estilos, para todas as idades e para todos os gustos.

