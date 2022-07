A Xunta participa na presentación do cartel da 62 edición da romaría vikinga de Catoira

A directora de Turismo de Galicia, Castro felicitou aos organizadores por este festexo que permite trasladar e facer visible nosas tradicións o resto do mundo e que reúne ano tras ano a centos de persoas nas torres de Catoira

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe xunto o alcalde de Catoira,

presentación do cartel da 62 edición da romaría vikinga de Catoira– Festa de Interese Turístico Internacional.

Nava Castro felicitou aos organizadores por este magnífico festexo que permite trasladar e facer visible as nosas tradicións ao resto de mundo e que reúne ano tras ano a centos de persoas nas torres de Catoira. “Unha festa emblemática en Galicia, non só pola súa peculiaridade senón polo seu arraigo e pola súa tradición nesta comarca”, indicou a directora xeral de Turismo de Galicia.

Ademais, lembrou que a festa se leva a cabo nas Torres de Catoira, un dos

conxuntos monumentais declarados Ben de Interese Cultural (BIC) que será obxecto dunha profunda rehabilitación cun investimento previsto de 300.000 euros para o acondicionamento de accesos e mellora paisaxística, iluminación eficiente, museografía dixital e mellora da accesibilidade deste monumento histórico–artístico declarado Ben de Interese Cultural.

A actuación enmárcase dentro do Plan Xacobeo Next Generation, que se executará en Galicia este ano e que suporá unha inxección de 39,2M? no noso territorio e no que tamén se inclúe o

Proxecto integral de valorización da Ruta Traslatio (2,6M?), que permitirá converter esta ruta nun camiño de referencia para captar novos visitantes e consolidar Galicia como destino turístico náutico, e do que tamén se beneficiará Catoira por formar parte deste tradicional itinerario xacobeo.

