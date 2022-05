A Xunta participa nos actos en conmemoración do Día Mundial da Esclerose Múltiple organizados por AEDEM-COCEMFE

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, asistiu esta tarde por videoconferencia á inauguración da campaña Caminemos juntos por la esclerosis múltiple organizada por AEDEM–COCEMFE en conmemoración do Día Mundial desta enfermidade e na que a Xunta colabora cun investimento de 6000 euros.

Durante o evento destacou a importancia de darlle visibilidade a esta doenza para que toda a sociedade colabore en ofrecerlle ás persoas con esclerose unha mellor calidade de vida. Neste sentido, lembrou que o Goberno galego ofrece atención a todas as persoas que precisen de coidados especializados a través de servizos adaptados ás súas necesidades.

Entre as actividades que contempla esta campaña atópase a realización de distintas etapas do Camiño de Santiago, de xeito real ou simbólico. As actividades inícianse hoxe en Madrid e rematarán en outono na capital galega como punto de chegada e final do camiño.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.