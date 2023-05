A Xunta participa na inauguración da XXVIII Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón

Normal 0 21 false false false

Pantón (Lugo), 13 de maio de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, e polo alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, participou hoxe na inauguración da XXVIII Mostra de Viños da Ribeira Sacra. Así, os tres fixeron un percorrido polos postos desta feira –

declarada Festa de Interese Turístico de Galicia– que conta cunha decena de adegas participantes.

Esta cita, que rematará mañá, é unha das feiras máis importantes deste municipio lugués, cuxos viños se caracterizan por ser os únicos con uvas de tres ribeiras: a do Miño, a do Sil e a do Cabe. Neste sentido, a denominación de orixe Ribeira Sacra

suma preto de 1.300 hectáreas, con 2.217 viticultores e 95 bodegas adscritas, as cales acadaron unha produción no ano 2022 que pasou das 6.000 toneladas e que supuxeron un valor económico de case 22 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando