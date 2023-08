A Xunta participa na III Edición do Certame Espirito Ribeiro que terá lugar esta fin de semana en Castrelo de Miño

Xosé Merelles indicou que o festival volve a contar co apoio do apoio do Goberno galego xa que supón un importante reclamo turístico e xeran un impacto positivo nas economías dos concellos participantes

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, o director da

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), Jose Luis Cabarcos, e o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron esta mañá en Castrelo de Miño na presentación do festival “Espírito Ribeiro”,

organizado polos concellos de Arnoia, Castrelo de Miño e Cenlle, e que terá lugar esta fin de semana.

Xosé Merelles indicou que o festival volve a contar co apoio

do Goberno galego xa que supón un importante reclamo turístico e xera un impacto positivo nas economías dos concellos participantes. “A

viticultura e a súa vertente turística, o enoturismo, están chamados a ser un dos recursos sobre os que pivota o sector turístico galego”, indicou o director de Turismo.

Ademais, este evento tamén está centrado na

gastronomía, que é o segundo motivo polo que os turistas elixen Galicia. Segundo explicou Merelles, dende a Xunta está en marcha o

Plan de Territorial de Sustentabilidade Turística de Enogastronomía de Galicia, cun orzamento de 31,9M ?, que ten como obxectivo promocionar Galicia como destino enogastronómico de primeiro nivel. A provincia de Ourense contará con 3 Plans dos que se beneficiarán 30 concellos da provincia, e entre eles, están Arnoia, Cenlle e Castrelo de Miño que contarán con 1,5 millón de euros para poñer en marcha xunto a outros concellos da comarca , o PSTD Ribeiro ? O Carballiño.

Un ano máis, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria apoia o evento Espírito do Ribeiro como un punto de encontro das bodegas con denominación de orixe co público, co fin de que poidan desfrutar das súas producións.

A aportación principal a estas xornadas é facilitar o acceso de produtores a un espazo expositivo dos seus produtos, os viños amparados pola Denominación de Orixe Ribeiro. Un espazo que facilita tanto o circuíto curto de comercialización entre o consumidor final e o produtor como a propia interacción, para que poidan explicar as características diferenciais das súas producións vitivinícolas.

