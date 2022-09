A Xunta participa na homenaxe a Luis Calviño Pueyo, director de Cáritas Interparroquial de Santiago

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, e a directora xeral de Xuventude Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiron hoxe ao acto en homenaxe a Luis Calviño Pueyo, que foi director de Cáritas Interparroquial de Santiago.

Calviño Pueyo faleceu o pasado 13 de maio. Na homenaxe, celebrada no albergue xuvenil Arnela, en Porto do Son, honrouse o seu labor social centrada no acompañamento de persoas desamparadas.





