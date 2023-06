A Xunta participa na Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia con catas, charlas e coa presentación da ferramenta de xestión de explotacións Xeaga

A Consellería do Medio Rural e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia darán a coñecer unha ferramenta informática para a xestión avanzada de explotacións agrarias, relacionada co caderno dixital recollido na nova PAC

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria promocionará os produtos galegos a través de catas e degustacións no Salón de Alimentación do Atlántico ? Salimat, onde haberá encontros con compradores internacionais

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2023

A Xunta terá unha presenza destacada na Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia que se celebrará en Silleda entre o 8 e o 11 de xuño. A Consellería do Medio Rural e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presentarán a nova ferramenta informática de xestión de explotacións agrarias Xeaga, relacionada co caderno dixital recollido na nova Política Agrícola Común (PAC). Trátase dun sistema incluído na Plataforma AGRO 4.0 –iniciativa financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Programa Operativo Feder Galicia 2014–2020)– que ofrece tamén outras ferramentas, caso do observatorio de parcelas, e que senta as bases para a súa aplicación noutros eidos como a gandaría, o vitícola ou o desenvolvemento rural.

Precisamente, o día 9, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, presentará xunto co director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, unha xornada na que haberá unha charla sobre a “Xeolocalización como oportunidade de automatización de rexistros”. Así mesmo, presentarase a plataforma dixital AGRO 4.0 e a funcionalidade práctica do novo sistema Xeaga, con exemplos do seu funcionamento.

Ademais, durante toda a Semana Verde, no Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat), a Xunta promocionará os produtos galegos mediante as “Experiencias de calidade”, promovidas pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria, nas que haberá catas de viño das diferentes denominacións de orixe, degustación de queixos con denominación de orixe protexida, produto da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega, catas de Mel de Galicia e degustación de Tarta de Santiago con indicación xeográfica protexida, entre outros.





