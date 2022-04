A Xunta participa no Consello Nacional de Protección Civil para avanzar na coordinación ante as emerxencias

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, asistiu hoxe á reunión do IV Pleno do Consello Nacional de Protección Civil

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, asistiu hoxe en Madrid na reunión do IV Pleno do Consello Nacional de Protección Civil presidido polo ministro do Interior, Fernando Grande–Marlaska, no que participaron as comunidades autónomas.

Na xuntanza, abordouse a elaboración do Plan Nacional de Redución de Risco de Desastres Horizonte 2035 co obxectivo da mellora de prevención e respostas das ameazas vinculadas ao cambio climático en coordinación coas administracións estatais, autonómicas e locais.

Ademais, no transcurso da reunión aprobouse a declaración deste 2022 como Ano da Autoprotección e presentouse a campaña Municipio Seguro, dirixida a fomentar accións de protección civil no ámbito municipal.

