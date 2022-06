A Xunta participa na Conferencia Sectorial de Turismo que ratifica a aprobación do Plan de sustentabilidade en destino presentado polo Concello da Coruña

A reunión levouse a cabo de forma telemática e nela participou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro

Na Conferencia Sectorial de Turismo foron presentados 224 Plans dos cales foron aprobados 28, no que está o proxecto de A Coruña: “A Coruña, Sostible e Dixital”



Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe de forma telemática na Conferencia Sectorial de Turismo onde ratificouse a aprobación do Plan de Suntentabilidade en destino presentado polo concello de A Coruña e apoiado polo Goberno galego, que conta cun investimento de 3 millóns de euros.

Na Conferencia Sectorial de Turismo foron presentados 224 Plans dos cales foron aprobados 28, no que está o proxecto de A Coruña:“A Coruña, Sostible e Dixital”, que ten como obxectivo impulsar a competitividade como destino turístico, fomentar a actividade para a inclusión de veciños e viaxeiros e garantir a sustentabilidade ambiental do concello.

Segundo explicou Nava Castro, o Consello da Xunta deu a pasada semana o visto bo ao apoio do Goberno galego para a aprobación deste Plan de Sustentabilidade en Destino nesta convocatoria da 3ª edición ordinaria dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino.

O proxecto presentado polo concello da Coruña conta con 3 eixes de actuacións, que xiran en torno á eficiencia enerxética, a transición Dixital, como a posta en marcha dunha oficina turística virtual; e a competitividade, coa posta en marcha por exemplo, do Coruña surf City.

OS PSTD están financiados polo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e as comunidades autónomas, e teñen como obxectivos xerais apoiar aos destinos turísticos españois no seu proceso de transformación cara a hubs ou polos de innovación turística capaces de integrar na súa oferta a sostibilidade ambiental, socioeconómica e territorial, e de desenvolver estratexias de resiliencia fronte aos novos retos do ecosistema turístico, desde o cambio climático, ata a sobredemanda turística ou as crises sanitarias e de seguridade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando