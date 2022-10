A Xunta participa na clausura do primeiro campionato de caza menor feminino e adaptado que se celebra en Galicia

A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, participou hoxe no municipio lucense de Castro de Rei no acto de clausura e entrega de premios do XXXV Campionato galego de caza menor con can e do Campionato de caza menor feminino e adaptado, o primeiro destas características que se realiza en Galicia.

Neste sentido, Do Campo felicitou á Federación Galega de Caza, organizadora do evento, por promover este ano, por primeira vez, a celebración dunha competición concibida para a participación de mulleres e persoas con algún tipo de discapacidade, unha iniciativa que enmarcou nos esforzos do sector por renovarse e seguir sumando afeccionados na Comunidade.

Así mesmo, tamén salientou a importancia do Campionato galego de caza menor con can, que cumpre 35 anos desde a súa primeira edición e é xa unha das probas cinexéticas máis consolidadas da Comunidade, como demostra a alta participación que rexistra. De feito, este ano hai 22 persoas inscritas procedentes das catro provincias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando