A Xunta participa en Bruxelas na conferencia anual do pacto das alcaldías, baixo o lema "As cidades na primeira liña fronte á crise enerxética"

A Unión Europea seleccionou recentemente a Galicia como exemplo de coordinación desta iniciativa propoñendo extrapolar o seu modelo a outros países

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2023

A Xunta de Galicia participou

na conferencia anual do Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía, baixo o lema As cidades na primeira liña fronte á crise enerxética, na que se abordou a gobernanza multinivel que se está levando a cabo a través desta iniciativa de cara a que todos os concellos da Unión Europea adheridos consigan os obxectivos ambientais marcados.

No marco da estratexia de tomar medidas a nivel local para conseguir eses obxectivos ambientais a nivel global, salientouse o papel que teñen as administracións locais á hora de impulsar cambios no comportamento dos cidadáns xa que teñen competencias en materia de mobilidade, política urbanística, xestión dos ciclos da auga e residuos, que son claves para a racionalización do consumo de enerxía e a redución da emisión de gases. Nesta liña, a Xunta tivo a oportunidade de coñecer de primeira man exemplos de políticas que se están a poñer en marcha desde o ámbito local no eido da eficiencia enerxética.

Ademais, este encontro propiciou o intercambio de impresións co vicepresidente da Comisión Europea, Frans Timmermans; coa comisaria de Enerxía, Kadri Simon, e co presidente do Comité das Rexións, Vasco Cordeiro.

Cómpre lembrar que a Unión Europea seleccionou recentemente a Galicia como exemplo de coordinación do Pacto das Alcaldías propoñendo extrapolar o seu modelo a outros países . De feito, Galicia conta con 285 municipios adheridos a esta iniciativa –máis do 92% do total de concellos galegos–, dos que o 87% xa deseñaron un Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible para o que contaron con 1,3 millóns de euros en axudas da Xunta.

A maiores, a delegación galega tamén aproveitou para facer fincapé na importancia das políticas públicas levadas a cabo na Comunidade para loitar contra o cambio climático como a Alianza Galega polo Clima, a futura Lei do clima autonómica ou o proxecto de compra pública innovadora de SICLE–CO 2 .





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando