A Xunta e o Parlamento colaboran na edición dun volume que recompila a obra literaria de Ricardo Carvalho Calero

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participa na presentación do volume ‘Ricardo Carvalho Calero. Obra literaria: poesía, teatro e narrativa’

O acto coincide co 22 cabodano do escritor ferrolán e tamén co aniversario da súa toma posesión como catedrático da Universidade de Santiago de Compostela







