A Xunta outorga ao comedor escolar do CPR Plurilingüe la Milagrosa a distinción km 0 na terceira edición da campaña “Come local”

Este é o décimo comedor escolar galardoado con esta distinción, que forma parte da iniciativa levada a cabo pola Consellería do Medio Rural e a asociación Slow Food Compostela

Normal 0 false false false GL

A Coruña, 16 de xuño de 2022

CPR Plurilingüe La Milagrosa da distinción coma o décimo comedor escolar km 0 de Galicia, recoñecendo así o seu esforzo por mellorar a formación, asesoramento e alimentación ofertada. Esta distinción forma parte da terceira edición da campaña “Come Local”, posta en marcha pola Xunta coa asociación Slow Food Compostela entre os meses de febreiro e xuño. O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria , José Luís Cabarcos, fixo entrega hoxe ao comedor escolar doda distinción coma o décimo comedor escolar km 0 de Galicia, recoñecendo así o seu esforzo por mellorar a formación, asesoramento e alimentación ofertada. Esta distinción forma parte da terceira edición da campaña “Come Local”, posta en marcha pola Xunta coa asociación Slow Food Compostela entre os meses de febreiro e xuño.

Neste proxecto educativo participaron 24 colexios de toda Galicia, co obxectivo de promocionar o produto de proximidade como parte do Pacto Verde Europeo e a estratexia “Da Granxa á mesa” da UE. Ademais, a campaña busca a ampliación da rede de comedores escolares que empreguen produtos cos certificados de calidade de Denominación Orixe Protexida, Indicación Xeográfica Protexida e ecolóxicos nos seus menús.

A campaña deste ano contou cunha novidade, xa que por primeira vez participaron nela varios comedores de centros de FP agrónoma vinculados á Consellería do Medio Rural. Neles fíxose unha intervención pensada para circularizar a xestión dos centros, co autoconsumo da produción e tratamento in situ dos refugallos órganicos coma accions principais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando