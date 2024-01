A Xunta organizará este trimestre as primeiras mesas de traballo para abrir vías de colaboración e sinerxías entre os membros da Alianza Galega polo Clima

Ángeles Vázquez explica que, ano e medio despois de que o Goberno galego impulsara esta iniciativa, a previsión é celebrar tres encontros ao redor de temáticas de interese como a economía circular, a descarbonización ou a conciencia ambiental

Salienta que é o segundo colexio oficial galego que se suma á Alianza e agradece a súa implicación activa na busca da colaboración público–privada para avanzar na loita contra o cambio climático e aumentar a resiliencia da Comunidade

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Coruña, 8 de xaneiro de 2024

A Xunta organizará no primeiro trimestre deste ano varias mesas de traballo abertas á participación de todos os membros da Alianza galega polo clima co fin de sentar as bases para establecer novas vías de colaboración e sinerxías no eido da loita contra o cambio climático.

Durante o acto de adhesión á Alianza do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, que se celebrou esta mañá na sede da propia entidade na Coruña, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicou que serán os primeiros encontros promovidos para favorecer o intercambio de experiencias, proxectos e iniciativas entre os aliados.

Ano e medio despois da posta en marcha da iniciativa, impulsada pola Xunta para fomentar a colaboración neste eido entre axentes sociais e económicos e sumar o maior número de apoios en Galicia á loita contra o quecemento global, Ángeles Vázquez incidiu en que chegou o momento de dar un paso máis e promover sinerxías entre os case 100 socios que suma xa nestes momentos para plasmar “en feitos” os compromisos climáticos asumidos no momento da súa adhesión.

A tal fin, a vicepresidenta segunda explicou que o Goberno galego ten previsto celebrar entre os meses de xaneiro e marzo tres mesas de traballo dirixidas ás empresas, entidades e institucións públicas e privadas integradas na Alianza.

Nestes encontros, que se retransmitirán en streaming para buscar a maior participación posible, abordaranse temas clave relacionadas coa materia como poden ser a economía circular, a descarbonización ou a conciencia ambiental de empresas e sociedade en xeral.

Acompañada polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, Ángeles Vázquez aproveitou a súa intervención ante a directiva do Colexio de Enxeñeiros e unha ampla representación de profesionais do sector para felicitar á entidade polo paso dado.

Así, incidiu en que se trata do segundo colexio oficial que asina o memorando de adhesión á Alianza galega polo clima e destacou a importancia de que unha entidade que “representa a un colectivo profesional clave” para o desenvolvemento sustentable de Galicia se implique de forma activa na busca da colaboración público–privada para avanzar na loita contra o cambio climático e aumentar a resiliencia do territorio.

Na mesma liña, a vicepresidenta salientou o “compromiso” amosado polos enxeñeiros non só por sumarse ao “pacto” fronte ao quecemento global impulsado desde a Xunta, senón coa súa propia actividade profesional, destacando o importante papel que desempeñan na procura de solucións ambientais e medidas de adaptación que afectan a ámbitos tan importantes como a ordenación do territorio, o urbanismo, as obras públicas e as infraestruturas, así como outros servizos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando