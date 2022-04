A Xunta organiza a vindeira semana o I Congreso internacional de innovación "spin rural"

O programa do evento –que ten un aforo limitado– abrangue charlas, mesas redondas, encontros de negocio e conversas entre expertos na materia, así como degustacións comentadas de produtos galegos de calidade diferenciada e outras citas lúdicas

Todos os actos poderán seguirse, na súa integridade, a través da realidade virtual mediante vídeos 360 en Youtube, sendo este o primeiro evento destas características que incorpora esta posibilidade



A Xunta organiza a próxima semana o I Congreso Internacional de Innovación “Spin Rural–Visionarios da terra”, que estará centrado na innovación no agro galego, en todas as súas vertentes, dende a agroalimentaria ata a forestal, pasando pola vinculada á gandaría ou ao emprendemento, entre outras referencias. Esta iniciativa desenvolverase entre o mércores 4 e o venres 6 no pazo de Xerlís (A Estrada). Toda a información ao respecto pode consultarse na seguinte web:

https://www.spinrural.com/home–ga.html

O xoves día 5, o Spin Rural acollerá outra sesión das “conversas doutro planeta”, centrada neste caso na relación entre as persoas mozas e o mundo virtual, por un lado, e o mundo rural, por outro. Participarán Ramón Suárez, especialista en novas tecnoloxías; José Santiso, empresario rural; Daniel Suárez, CEO e fundador de Zapiens e Paraísu Startup; Xabier Paz, director de Finca Enxebreza e Inés Santé, directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

