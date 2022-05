A Xunta organiza en Vigo unha xornada técnica de divulgación sobre o novo decreto de artesanía alimentaria

Esta formación, que terá lugar o vindeiro xoves 19 de maio en horario de mañá no edificio administrativo da Xunta, vai dirixida a operadores no ámbito da artesanía alimentaria

Normal 0 false false false

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2022.–

A Consellería do Medio Rural –a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria– celebrará o vindeiro xoves, 19 de maio, unha xornada técnica de divulgación sobre o novo decreto de artesanía alimentaria, co fin de animar aos operadores deste ámbito a inscribirse baixo esta marca de calidade diferenciada.

Así, a formación levarase a cabo no edificio administrativo da Xunta, en horario de mañá (10,00 a 13,00 horas). Ao longo da xornada abordaranse os obxectivos deste selo e as condicións xerais para a produción de alimentos artesáns, ademais da normativa reguladora correspondente, o control e certificación da actividade artesá e a flexibilización das normas de hixiene. Tamén se tratará o propio proceso de inscrición ao selo e o inicio da actividade artesanal.

Ademais, tamén haberá un apartado sobre prácticas innovadoras, así como exemplos de normas técnicas. Neste senso, cabe sinalar que o pasado 4 de marzo foron publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) as primeiras 14 normas técnicas que veñen desenvolver o decreto que regula a artesanía alimentaria na nosa comunidade, así como os distintivos que identificarán os produtos artesáns, os produtos artesáns da casa e os produtos artesáns de montaña.

En cada unha destas normas fíxanse, entre outras cuestións, as materias primas autorizadas, os procesos de elaboración permitidos e prohibidos, e o límite máximo de produción artesanal. Tamén se indica como debe ser a presentación e envasado, as especificacións para os produtos artesáns caseiros e os controis de calidade e a sistemática da rastrexabilidade necesaria para proporcionar aos consumidores todas as garantías.

Os interesados en asistir a este xornada divulgativa poderán descargar a solicitude de inscrición na seguinte ligazón,

https://forms.gle/dA92myNdcDuvu1E1A

artesaniaalimentaria.agacal@xunta.es

. Se precisan máis información, poderán chamar ao número 627 570 950.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.