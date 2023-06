A Xunta organiza un taller práctico sobre enxerta na vide que terá lugar o 7 de xullo na estación de viticultura e enoloxía de Galicia en Leiro

Os interesados en participar nesta actividade teñen de prazo para inscribirse ata o próximo mércores

O principal obxectivo é facilitar unha serie de coñecementos, tanto teóricos como prácticos, sobre a realización de diferentes tipos de enxerta, o seu funcionamento e as vantaxes de lonxevidade e prevención de enfermidades da madeira

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2023

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, adscrita á Consellería do Medio Rural, organiza un taller práctico sobre enxerta na vide. Terá lugar o vindeiro venres, 7 de xullo, nas instalacións da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, na localidade ourensá de Leiro.

Os interesados en participar nesta actividade teñen de prazo ata o próximo mércores, 5 de xullo, para anotarse e deberán preinscribirse a través do seguinte enlace:

O taller, en cuxa organización colabora a Fundación Juana de Vega, iniciarase ás 9 da mañá coa recepción de participantes e a presentación. A continuación comezarán as actividades, centradas na análise dos fundamentos fisiolóxicos e tipoloxías de enxertos en campo e os traballos previos e posteriores á enxerta. Logo farase unha sesión práctica de enxerta no propio predio experimental da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. Xa pola tarde haberá outra sesión práctica de enxerta en viñedos da adega Cume do Avia.

Esta actividade formativa vai dirixida especialmente a agricultores, viticultores ou gandeiros activos con producións con orientación comercial, cotitulares ou colaboradores das explotacións, así como titulares e asalariados dunha explotación agraria, industria transformadora, asociación profesional (adega, consello regulador), ou empresa de servizos agrarios. O obradoiro vai destinado tamén a persoas en idade laboral con expectativas de incorporación ao sector primario ou á industria transformadora, a investigadores relacionados coa actividade, a traballadores de empresas vinculadas ao sector e a público en xeral.

Con respecto aos obxectivos da xornada, o principal é facilitar aos alumnos unha serie de coñecementos, tanto teóricos como prácticos, sobre a realización de diferentes tipos de enxerta, o seu funcionamento e as vantaxes de lonxevidade e prevención de enfermidades da madeira. Asemade, permitirá aos participantes formarse para unha saída profesional dedicada ao cultivo do viñedo.

Cómpre sinalar, neste sentido, que a enxerta da vide impúxose na viticultura europea como unha técnica de produción de planta resistente á filoxera e hoxe en día resulta imprescindible no cultivo do viñedo. Ademais de facilitar a loita antifiloxérica, a enxerta facilita a utilización de planta cun sistema radicular axeitado ás condicións do solo de cultivo e á presenza de nematodos, permitindo ademais mellorar a produción e a calidade da colleita. Con este taller preténdese, en definitiva, fomentar a profesionalización do alumnado e formalo nas distintas modalidades de enxerta en campo, poñendo en valor este traballo como unha saída laboral cada vez mais demandada.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando