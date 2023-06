A Xunta organiza un simulacro de incendio forestal para ensaiar o sistema operativo de emerxencias na provincia de Ourense

O conselleiro do Medio Rural, participou esta mañá no desenvolvemento do exercicio con activación da situación 2 por proximidade do lume ás vivendas

O obxectivo do simulacro é comprobar a coordinación dos servizos implicados co centro de mando da emerxencia no caso de situacións de lumes con risco para bens, persoas e infraestruturas



Verín (Ourense), 27 de xuño de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, do director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, e do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta mañá no simulacro de Activación do Plan especial de Protección Civil ante emerxencias por incendios forestais en Galicia (Peifoga) e o seu paso a situación 2 por un incendio orixinado na parroquia de Vilamaior do Val, con afección á poboación da parroquia de Queirugás , no concello de Verín.

Con este exercicio trátase de simular unha emerxencia provocada por un incendio forestal para avaliar a resposta coordinada dos diferentes corpos e servizos aplicando os plans de emerxencia correspondentes. Deste xeito, ademais de comprobar a operatividade do Peifoga serve para probar a súa coordinación co Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga). Nesta liña, o conselleiro do Medio Rural destacou o “extraordinario traballo de coordinación que se fai entre diferentes administracións para ser capaces de protexer á cidadanía fronte os lumes”.

O simulacro permite ademais adestrar os sistemas de comunicación, como informar á poboación, os procedementos de activación dos plans de actuación municipal e, sobre todo, testar as tarefas asignadas aos distintos grupos operativos e grupos de control. Así o destacou o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, quen lembrou que nun incendio forestal “non só interveñen os bombeiros, senón que se moven moitos máis recursos”, entre os que mencionou as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, os medios sanitarios ou Protección Civil. Do que se trata con este tipo de simulacros é de “coordinar ese dispositivo e saber todos o que temos que facer en cada momento”.

A actividade realizada hoxe requiriu a constitución de centros de mando e control e a activación do

Punto de Recepción de Medios (PRM) ata o que se desprazaron o Grupo de Apoio Loxístico de Intervención (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) e os diferentes servizos de loita contra o lume da Consellería do Medio Rural. Así, participaron dous técnicos, seis axentes, cinco brigadas, tres motobombas e a Unidade Técnica de Apoio.

No que se refire ao apoio loxístico e de seguridade colaboraron efectivos de forzas e corpos de seguridade –Policía Autonómica, Policía Nacional, Policía Local de Verín e Garda Civil–, a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Verín e o GALI da Axega. Como apoio sanitario contouse cunha ambulancia asistencial do 061.

Ademais da extinción, neste simulacro, os participantes adestraron actividades como

a protección de vivendas, a adopción de medidas de protección á poboación como o confinamento ou o corte dunha estrada afectada polo lume.

O simulacro comezou ás

12,00 horas en Vilamaior do Val, e baseouse nun suposto lume en situación 0 que debido á súa evolución pasa a afectar á poboación de Queirugás e á estrada OU1055, obrigando a activar a situación operativa 2 coa adopción inmediata de medidas de protección e socorro.





