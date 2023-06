A Xunta organiza hoxe na Feira Internacional Abanca Semana Verde de Silleda ata cinco catas-degustacións de produtos galegos de calidade diferenciada

Ademais, a Consellería do Medio Rural apoia a celebración de diferentes certames de gando, especialmente de razas autóctonas galegas, así como outras actividades formativas e divulgativas

A Consellería do Medio Rural participa na 45ª edición da Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia mediante a organización de catas e degustacións de produtos galegos de calidade diferenciada, así como apoiando diferentes concursos e certames de gando, especialmente de razas autóctonas galegas, entre outras actividades.

Así, na xornada de hoxe están previstas ata cinco catas–degustacións diferentes, organizadas pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria e agrupadas baixo a denominación “Experiencias de Calidade”, no marco do Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat Abanca), no que participan unha trintena de empresas galegas do sector, baixo o paraugas da Xunta. Trátase das degustacións de queixos galegos con denominación de orixe protexida (DOP), das indicacións xeográficas protexidas (IXP) Ternera Gallega e Vaca e Boi de Galicia, dos produtos ecolóxicos certificados polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), de viños da denominación de orixe Ribeira Sacra e da IXP Pan Galego.

Ademais, a Consellería do Medio Rural apoia, no marco desta Feira internacional, a celebración de diferentes certames de gando, especialmente de razas autóctonas galegas. Entre estes eventos tivo lugar hoxe a exposición de bois de diferentes razas autóctonas de Galicia e Portugal, así coma os concursos morfolóxicos das razas autóctonas galegas en perigo de extinción, entre outros actos.

Na xornada de mañá, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, participará, xunto co director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, na inauguración da xornada

de presentación da ferramenta informática “Sistemas de Xestión de Explotacións Agrarias (AGRO 4.0) ? Cadernos de Explotación”.

Trátase dun sistema relacionado co caderno dixital recollido na nova Política Agraria Común (PAC) e incluído na devandita Plataforma AGRO 4.0, unha iniciativa financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Programa Operativo Feder Galicia 2014–2020). Este instrumento ofrece tamén outras ferramentas, caso do observatorio de parcelas, e senta as bases para a súa aplicación noutros eidos como a gandaría, o vitícola ou o desenvolvemento rural.

