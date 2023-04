A Xunta organiza un encontro informativo na delegación territorial de Ferrol sobre a orde de axudas para eficiencia enerxética en empresas turísticas

A sesión terá lugar o próximo mércores 19 de abril, ás 12.30 horas, no salón de actos da planta baixa do edificio e estará aberta a todas as persoas interesadas

A Delegación Territorial da Xunta en Ferrol acollerá o próximo mércores 19 de abril, un encontro informativo sobre a orde de axudas de eficiencia enerxética para establecementos turísticos convocadas por Turismo de Galicia.

A sesión, aberta a todas as persoas interesadas, terá lugar ás 12.30 horas da mañá no salón de actos da planta baixa. Estas achegas están dirixidas a pequenas e medianas empresas que sexan propietarias de edificios destinados a aloxamentos turísticos nos que están incluídos hoteis, pensións, casas rurais e albergues e apartamentos turísticos, quedando excluídos aqueles establecementos de aloxamento que ocupen parcialmente un edificio.

As actuacións subvencionables poden consistir na mellora da envolvente térmica (inclúese o illamento de muros de fachada, substitución de cubertas e ventás); utilización de enerxías renovables, ou cambios no sistema de iluminación, climatización, ventilacións ou auga quente sanitaria; incluída a instalación de redes de calor e frío alimentadas por fontes de enerxía renovables e/o calor residual para complexos turísticos de varios edificios.

As actuacións deberán contar cunha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30% respecto á situación de partida e coa mellora da cualificación enerxética total do edificio en, polo menos, unha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono. O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de maio.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando