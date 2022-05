A Xunta organiza dende a semana que vén no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude un curso de iniciación á apicultura ecolóxica

Previsto en cinco sábados distribuídos entre o 14 de maio e o 2 de xullo, constará dun total de 20 horas lectivas para que os participantes adquiran os coñecementos necesarios de cara a establecer o seu propio apiario orientado á produción ecolóxica

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, ten previsto celebrar desde a semana que vén un curso de iniciación á apicultura ecolóxica no Centro de formación e experimentación agroforestal de Sergude, no concello coruñés de Boqueixón.

Programado entre o 14 de maio e o 2 de xullo, distribuirase en cinco sábados en horario de 10,00 a 14,00 h., cun total de 20 horas lectivas. O obxectivo é que os participantes adquiran os coñecementos necesarios para establecer o seu propio apiario orientado á produción ecolóxica, para realizar os manexos necesarios de cara ao coidado das súas abellas e para orientar o seu labor ao obxectivo produtivo que elixan (cría de raíñas e núcleos, mel, pole, xelea real, cera, propóleos, veleno, cosmética, sensibilización na protección dos polinizadores, etc.).

En concreto, o sábado 14 de maio, os alumnos recibirán contidos de introdución á apicultura, sobre as abellas e as súas características; mentres a seguinte sesión do sábado 28 de maio se centrará no material necesario para desenvolver esta actividade. Canto á xornada do 11 de xuño, falarase da colmea, da alimentación e da sanidade apícola; xa o sábado 25 de xuño abordarase o manexo do apiario e, por último, o sábado 7 de xullo concluirase tratando os distintos produtos da colmea.

Esta iniciativa está dirixida en xeral a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal–madeira, así como a mozos e mozas do medio rural galego e a persoas con expectativas de incorporación ao sector.

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, a través da formación non regrada e dentro do Plan de formación continua 2022, pretende contribuír á consecución do aumento da competitividade do sector agrícola e forestal tanto a nivel técnico como económico mediante a oferta de cursos coma este.

Cómpre lembrar que a Consellería do Medio Rural conta cun plan de accións formativas e de transferencia para este ano 2022 que pode consultarse no seguinte enlace:

. Precisamente nesta páxina pode atoparse o referido curso e descargar as solicitudes de preinscrición correspondentes, que deben remitirse cubertas ao enderezo electrónico

. Os interesados en obter información adicional poden chamar ao teléfono 881 86 73 31

