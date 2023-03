A Xunta ofrece a súa colaboración para darlle unha segunda vida a Alu Ibérica na Coruña

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, reuniuse hoxe con representantes de Resonac e Ignis para afondar no plan industrial que propoñen

Asegura que a Xunta de Galicia acolle a iniciativa con optimismo pero con prudencia e coa esperanza de que esta segunda oportunidade desde o punto de vista industrial tamén poida ser unha segunda oportunidade desde o punto de vista laboral



Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantivo esta tarde unha reunión con representes de Resonac e Ignis para coñecer o plan industrial que están a propoñer nos terreos de Alu Ibérica na Coruña.

Na xuntanza, o Goberno galego ofreceu a súa colaboración para darlle unha segunda vida a Alu Ibérica na Coruña e unha nova oportunidade ao capital humano que depende destas instalacións. Así, acolle esta iniciativa con optimismo pero tamén con prudencia, pois hai un procedemento por diante

e a decisión definitiva está en mans do administrador concursal.

O proxecto suporía adquirir o 100% da superficie dispoñible para, no caso de Resonac, ampliar as instalacións e construír unha nova factoría orientada á produción de grafito para baterías e, no caso de Ignis, construír unha planta de hidróxeno verde.

“Estamos ante unha oferta realista que pode permitir a creación de postos de traballo, crecer desde o punto de vista industrial e un posicionamento enerxético”, dixo Conde. Unha proposta, engadiu, “acorde cos da Xunta de Galicia neste proceso de transformación económica e da transición enerxética. A partir de aí ?subliñou? o que esperamos é que esta segunda oportunidade desde o punto de vista industrial tamén poida ser unha segunda oportunidade desde o punto de vista laboral”, concluíu.





