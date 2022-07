A Xunta ofrece aos empregados de Barreras afectados polo peche a súa reciclaxe a través de accións de formación dual adaptada á demanda das empresas

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presidiu hoxe en Santiago de Compostela a primeira mesa de emprego do persoal afectado polo peche de Barreras á que acudiron o seu comité de empresa e directivos de Armón

Destacou, ademais, que o persoal de Barreras poderá acollerse á cualificación que están a ofrecer os principais clústers galegos a través dos convenios de colaboración asinados coa Xunta, unha actuación cun investimento superior aos 5,7 millóns

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presidiu hoxe en Santiago de Compostela a primeira mesa de emprego do persoal afectado polo peche de Barreras á que acudiron representantes do comité de empresa e directivos de Armón Vigo, a compañía que adquiriu Barreras. A xuntanza tivo por obxectivo buscar saídas laborais para os preto dun cento de traballadores que non serán recolocados, informándolles das posibilidades de emprego que existen noutro tipo de cualificacións profesionais, unha man de obra que, en palabras da conselleira, precisan Armón e outros sectores estratéxicos para Galicia como son, ademais do naval, o metal ou a automoción, entre outros.

Así, Lorenzana puxo a disposición dos traballadores o apoio da Xunta para a súa reciclaxe profesional a través de diversos programas autonómicos enfocados á formación dual e á cualificación adaptada ás necesidades das empresas. Neste senso, referiuse ao programa de Unidades Formativas nas Empresas que, cun investimento de 14 millóns de euros, permite ás firmas enfocar a cualificación ós postos de traballo que precisan.

É unha iniciativa na que a Xunta financia o 100% da cualificación que imparten e deseñan as propias compañías, as cales adquiren o compromiso de contratar a un 40% do alumnado que participe na actuación. Segundo a conselleira, “moitos dos perfís profesionais dos traballadores de Barreras poden encaixar neste programa co que se ofrece formación dual, unha das vantaxes que ten a formación para o emprego fronte á formación profesional educativa, porque as empresas poden adaptar o contido formativo ás súas necesidades”, engadiu.

A titular de Promoción do Emprego e Igualdade, así mesmo, destacou a cualificación que están a ofrecer os principais clústeres galegos a través dos convenios de colaboración asinados coa Xunta. Hoxe mesmo, o Consello da Xunta aprobou novos acordos de cooperación neste senso. Así, en total, a Administración autonómica

está destinar máis de 5,7M? de euros para formar a 15.000 persoas a través de máis de 500 cursos nos que poderán participar os empregados de Barreras afectados polo despedimento.

Nestes acordos participan nove entidades: a Fundación Laboral da Construción, a Federación Galega de Comercio, o Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga), a Federación Galega de Redeiras Artesás,

TIC Galicia, de tecnoloxías e comunicación, Aclunaga, do sector naval, Ceaga, da automoción, Asime, do eido do metal e tecnoloxías asociadas e Cluergal, o clúster representante do ámbito das enerxías renovables.

Lorenzana puxo en valor a importancia da formación que se ofrecerá a través destes convenios, xa que estará adaptada á demanda dos principais sectores produtivos de Galicia.





