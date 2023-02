A Xunta ofrece xa acceso ao sistema de historia clínica electrónica ao persoal sanitario de dúas prisións galegas

Os centros penitenciarios de Teixeiro e de O Pereiro de Aguiar xa teñen a súa conexión á historia clínica electrónica do Sergas, e xa está acordada a continuidade das conexións dos restantes centros penitenciarios galegos

O convenio asinado entre a Xunta e o Ministerio do Interior facilita este acceso telemático ás historias clínicas informatizadas para que o persoal sanitario de Institucións Penitenciarias poida prestar unha mellor asistencia aos reclusos

O secretario xeral da Consellería de Sanidade constatou, no Parlamento de Galicia, que a situación de déficit de sanitarios nas cárceres galegas reflicte que os servizos sanitarios dependentes do Goberno de España afrontan o mesmo problema de escaseza de médicos existente en todo o Estado

Santiago de Compostela, 23 de febreiro 2023

O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, sinalou hoxe, na Comisión 5ª de Sanidade do Parlamento de Galicia, en relación aos avances que ten realizado a Xunta no desenvolvemento do convenio asinado co Ministerio do Interior para a mellora da asistencia sanitaria que se presta nos centros penitenciarios, que, hai pouco máis dun ano, Galicia convertíase na segunda comunidade en asinar un convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a Secretaría de Estado de institucións penitenciarias.

Segundo sinalou Alberto Fuentes hoxe no Parlamento, “despois dun ano xa temos dúas institucións penitenciarias conectadas á nosa Historia Clínica Electrónica”. Dende a Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade colaborouse coas Institucións Penitenciarias na configuración dos postos de traballo, enviando un procedemento detallado de configuración e estando en contacto directo cos informáticos de Institucións Penitenciarias para resolver todas as dúbidas.

“Os centros penitenciarios de Teixeiro e de O Pereiro de Aguiar xa teñen a súa conexión á nosa historia clínica electrónica”, –dixo o representante da Consellería de Sanidade–, e entre as melloras que derivan do acordo, “o persoal sanitario de prisións xa pode xestionar dun xeito máis sinxelo a petición de analíticas para os internos, a recepción dos resultados das probas médicas, ou concertar interconsultas cos especialistas do Sergas”.

A día de hoxe, e tras a conversa co Ministerio do Interior, “xa está acordada a continuidade das conexións á nosa Historia clínica dos restantes centros penitenciarios ubicados en Galicia”, C.P. de A Lama, Lugo Bonxe e Lugo Monterroso, “que está previsto iniciar de maneira inmediata cos tres centros simultaneamente”.

Alberto Fuentes lembrou, así mesmo, que Institucións Penitenciarias recoñeceu o labor da Xunta de Galicia, concedéndolle á Consellería de Sanidade, o pasado mes de setembro, a Medalla de Prata do Mérito Social Penitenciario coa que se distingue o traballo e a colaboración conxunta ao longo dos anos entre os centros penais de Galicia e os hospitais de referencia do Sergas.

Tal e como remarcou o secretario xeral, trátase dun acordo longamente esperado polo persoal sanitario das institucións penitenciarias galegas, “cun impacto inmediato e moi positivo na calidade do seu traballo e, sobre todo, na calidade da asistencia das persoas internas, que é o fundamental”.

O convenio ten por obxecto, en primeiro lugar, a mellora da asistencia sanitaria que se presta nos centros penitenciarios galegos, facilitando o acceso telemático ás historias clínicas informatizadas que existen no Sergas por parte do persoal sanitario de Institucións Penitenciarias (titulados en medicina e enfermería), que traballa nos centros penitenciarios de Galicia, exclusivamente para a consulta da historia clínica dos pacientes atendidos polos mesmos na súa atención sanitaria habitual.

O acceso é acoutado única e exclusivamente aos pacientes compartidos durante o período de internamento ou outras situacións axustadas á lei. Este acceso comporta, adicionalmente, a capacidade do persoal sanitario de institucións penitenciarias para realizar rexistros na historia clínica dos pacientes no nivel de atención primaria.

Tal e como detallou Alberto Fuentes, Galicia conta cun sistema de historia clínica electrónica punteiro en toda España, pola integración que fai da información dos distintos niveis asistenciais e polas funcionalidades que ofrece, que aínda aumentarán máis coa nova versión (IANUS5), o que fai que se requira da definición duns protocolos de entrada para restrinxir a que información se accede, polo que este convenio ofrece sistemas de acceso axustados aos pacientes de cada centro, pero tamén adaptado ao Regulamento Europeo é a Lei Orgánica de Protección de Datos.

En segundo lugar, o convenio facilita a implementación da telemedicina co fomento da capacidade dos sanitarios das prisións de concertar interconsultas con especialistas do Sergas, ou utilizando as novas funcionalidades da historia clínica, co fin de evitar desprazamentos dos internos cando se poidan xestionar sistemas de telemedicina para seguimento de patoloxías, ou cando se poidan xestionar videoconsultas con determinados especialistas.

Como último punto do convenio, o secretario xeral detallou que, dende a Consellería de Sanidade “non só nos temos comprometido co acceso á historia clínica desde os centros penitenciarios por parte do persoal sanitario, a petición de probas e a realización de interconsultas, senón que este persoal está xa incluído no Plan de formación continuada organizado para o persoal sanitario do Sergas, a través da Axencia do Coñecemento e Innovación en Saúde”.

O secretario xeral explicou tamén que, o pasado día 15, o

conselleiro de Sanidade reuniuse co coordinador para Galicia do Comité Executivo Nacional da Agrupación de Corpos da Administración Penitenciaria, sindicato maioritario en Institucións Penitenciarias, a petición deste sindicato, que solicitou esta audiencia co conselleiro para informarlle do estado no que se atopa a sanidade penitenciaria en Galicia.

Na xuntanza, o coordinador transmitiu á Xunta a falta de profesionais sanitarios en xeral en prisións, fundamentalmente médicos. Un panorama con máis do 60% das prazas sen cubrir que, tal e como expresaron os traballadores, está levando ao Goberno de España a contratar servizos de sanidade privada para prestar a asistencia nestes centros.

Unha situación nas cárceres que reflicte que os servizos sanitarios dependentes do Goberno de España afrontan o mesmo problema de escaseza de médicos existente en todo o Estado, tal e como leva advertindo Galicia nos últimos anos.





