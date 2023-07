A Xunta ofertará servizo de vídeo interpretación ás persoas xordas nas urxencias de todos os hospitais públicos de Galicia, os 365 días do ano, as 24 horas

A Consellería de Sanidade ultima os detalles dun convenio coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a creación dunha nova plataforma de comunicación destinada a atención das persoas xordas que acudan a calquera dos servizos de urxencias dos hospitais públicos de nosa comunidade

Trátase do primeiro paso para a posta en marcha do novo sistema que conlevará tamén unha formación para os profesionais implicados. O novo servizo estará en pleno rendemento no primeiro trimestre de 2024



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reuníuse esta mañá co presidente da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, Iker Sertucha; e o responsable de Accesibilidade deste colectivo, Miguel Dorado; para abordar a actualización e ampliación da plataforma pola que as persoas xordas poden comunicarse de maneira áxil e segura cos sanitarios dos servizos de urxencias.

O responsable da carteira sanitaria da Xunta, estivo acompañado pola xerente do Sergas, Estrella López–Pardo; o xerente da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), José Luis Somoza; e polo responsable de Tecnoloxías da consellería de Sanidade, Benigno Rosón.

García Comesaña destacou que a accesibilidade é un dos piares do sistema público galego, tamén do sanitario, por iso o paso que se deu hoxe “é moi importante, ao ampliar este servizo para as persoas xordas, os 365 días do ano, e as 24 horas do día, o que supón un importante esforzo tecnolóxico, así, hoxe damos o primeiro paso para conseguir unha mellor accesibilidade”.

A Consellería de Sanidade, a Amtega e a FAXPG asinarán un convenio cos detalles da ampliación dun sistema que elimina as barreiras de comunicación entre a persoa xorda e a persoa oínte, mediante un intérprete, a través dunha plataforma.

Estará en marcha no primeiro trimestre de 2024.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando