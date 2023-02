“Galicia é a única comunidade aútonoma na que un médico pode rematar o MIR e obter praza fixa no sistema no mesmo ano”, remarca o conselleiro de Sanidade

Comesaña visitou hoxe o centro de saúde de Punxín, que verá cuberta de forma estable unha das súas prazas médicas, do mesmo xeito que ocorrerá no do Irixo e con tres prazas do centro de saúde do Carballiño

A Xunta ofertará cinco prazas fixas por concurso de méritos para os centros de saúde da Comarca do Carballiño. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, na súa visita ao centro de saúde de Punxín, acto no que estivo acompañado polo delegado territorial, Gabriel Alén, e polo xerente da área sanitaria, Félix Rubial.

O conselleiro incidiu en que, dende a Xunta, e ante o problema da falta de médicos, vaise manter a política de tomar todas as medidas posibles para dar cobertura sanitaria a todo o territorio, "e para incentivar que se ocupen as prazas que teñen demostrado ser de difícil cobertura”.

