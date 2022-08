A Xunta oferta máis de 100 novas prazas en seis proxectos de FP Dual na comarca de Barbanza, con catro títulos totalmente novos e dous que se amplían

Román Rodríguez destaca o incremento da oferta na zona desta modalidade “que é unha gran oportunidade para os alumnos, porque ten unha empregabilidade practicamente do 100%”

A intervención no colexio de Frións redundará nun aforro enerxético medio do 43% e enmárcase “no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta da Xunta para acadar un novo modelo de centros escolares na etapa poscovid”

Cun orzamento total de máis de 650.000?, acometeuse a substitución da cuberta e instalouse illamento térmico polo exterior

Tamén se renovaron as fiestras, persianas e colocáronse luminarias led de alta eficiencia enerxética

De forma complementaria, reordenáronse varios espazos no centro, o que permite ampliar as prazas do comedor e crear unha aula polivalente







