A Xunta e o Observatorio do Litoral coinciden en que hai base xurídica suficiente para recorrer a reforma do Regulamento de Costas

O Goberno galego lamenta que tanto o Consejo de Estado como o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico rexeitasen remitir á Comunidade o ditame preceptivo sobre esta modificación regulamentaria, na súa condición de interesada

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2022

A Xunta e o Observatorio do Litoral coinciden en que hai base xurídica suficiente para interpoñer un recurso contra a reforma do Regulamento de Costas, tal e como se puxo de manifesto na reunión que mantiveron a secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, e o

director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, con representantes desa entidade.

Tras recibir o aval deste recoñecido grupo de investigación dependente da Universidade da Coruña especializado no estudo e análise de cuestión xurídicas relativas ao litoral, os servizos xurídicos da Comunidade estudarán a posibilidade de recorrer unha norma que supón un ataque directo contra o sector mar–industria e contra todos aqueles titulares de vivendas no litoral galego, ademais de poñer en perigo edificacións como centros de saúde e colexios.

A maiores, a Xunta lamenta que tanto o Consejo de Estado como o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico rexeitasen remitir á Comunidade o ditame preceptivo sobre esta modificación regulamentaria, na súa condición de interesada.

mita as concesións para as industrias do mar a 30 anos –que ademais xa transcorreron máis concesións anteriores a 1988–, impide que haxa vivendas no litoral,

e abre a vía para modificar os límites do dominio público marítimo–terrestre dun xeito totalmente arbitrario. Ata o de agora esta modificación producíase cando se constataban cinco alcances do mar nun período de cinco anos. Con este regulamento, bastará un só alcance para que o Ministerio cambie este límite, perdendo entón os seus titulares a propiedade.

O Goberno galego reitera que o que busca o Executivo central con este nova norma, ao igual que o fai coa a Lei de Cambio Climático e co Plan estratéxico do litoral, é expulsar da nosa costa toda presenza de actividade social e económica sen xustificación técnica algunha.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando