A Xunta e a nova dirección de Culturgal celebran a primeira reunión cara ao apoio para a celebración da 16ª edición da feira

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, reuníronse hoxe co presidente da asociación Culturgal, Víctor López, e mais co novo director da feira, Camilo Franco, para abordar as liñas mestras e primeiros eixes de traballo sobre os que xirará a 16ª edición do evento, que se celebrará en Pontevedra no mes de novembro.

Na xuntanza, confirmouse que Culturgal contará, un ano máis, co apoio da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para continuar a configurar unha feira das industrias culturais que sirva de referencia e encontro para todo o sector e tamén para o público. Para eses obxectivos aplicarase o proxecto presentado por Camilo Franco e seleccionado pola directiva do colectivo que integran a Asociación Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), Empresas Galegas Dedicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet) e Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando