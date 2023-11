A Xunta notifica aos propietarios do polígono agroforestal de Leiro os resultados das actuacións previas ao inicio da investigación da titularidade

José González comprobou hoxe a evolución dos traballos desenvoltos neste polígono agroforestal, que ten identificada a titularidade de 64 das 145,6 hectáreas

Precisamente, onte publicouse no DOG o procedemento de investigación da titularidade en parcelas dos polígonos de Cualedro e Oímbra, os que se atopan nunha fase máis avanzada de desenvolvemento en Galicia

Dentro do perímetro de Barzamedelle, rozáronse 50 hectáreas de acacias e limpáronse 8 quilómetros de camiños



O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, visitou hoxe o polígono agroforestal de Barzamedelle, situado na localidade ourensá, para comprobar a evolución destes traballos, enfocados á recuperación e a posta en valor duns terreos que se orientarán, principalmente, ao cultivo de viñedo.

Ata o de agora, logrouse identificar a propiedade de 64 das 145,6 hectáreas que compoñen este polígono agroforestal –o 44% do total–. Nesta liña, os propietarios identificados xa teñen as notificacións dos resultados das actuacións previas á investigación da titularidade do resto de predios, que se realizará en base ao artigo 19 da Lei de recuperación da terra agraria.

Precisamente, onte publicouse no DOG o inicio do procedemento de investigación da titularidade de parcelas nos polígonos agroforestais de Oímbra e Cualedro –os que se atopan nunha fase máis avanzada de desenvolvemento en Galicia–. Previo a este paso, e como xa se ten realizado en Leiro, consúltase a información catastral, o rexistro da propiedade e, en colaboración cos concellos, as actuacións necesarias para actualizar a titularidade das parcelas dentro dos perímetros dos polígonos, recollendo e analizando a información aportada polos veciños

No caso do polígono de Barzamedelle, tense realizado un importante traballo rozando 50 hectáreas de acacias, labor que reforza a protección da bisbarra do Ribeiro fronte os incendios forestais, ademais de limpar 8 quilómetros de camiños.

Para seguir impulsando estas ferramentas, a Xunta destinará no vindeiro ano 7,4 millóns de euros para promover os polígonos agroforestais e aldeas modelo como instrumentos de mobilización de terras infrautilizadas.





