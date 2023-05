A Xunta modifica a normativa reguladora dos eventos en terreo portuario para mellorar a súa organización e a compatibilidade co resto de actividades

O novo texto recolle cambios puntuais como que se poidan instalar carpas de máis de 100 metros cadrados de superficie en determinados casos ou a posibilidade de autorizar a conexión á rede eléctrica portuaria

Portos de Galicia pon a disposición da cidadanía o novo formulario de solicitude e lembra aos promotores a necesidade de cumprimentar a tramitación para contar coas máximas garantías podendo agrupar nunha mesma solicitude todas as do ano

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, modificou a normativa de tramitación da celebración de eventos en terreo portuario para contribuír á mellor organización destas actividades e á compatibilidade entre elas así como coa propia actividade portuaria. A

, que entra en vigor mañá, sae publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia.

O texto inclúe cambios puntuais da normativa xa existente neste eido baseándose na experiencia acumulada desde a anterior modificación, que derivaba da entrada en vigor do catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas. O obxectivo é ofrecer as maiores garantías para o público e a organización do evento así como a compatibilidade de actividades en solo portuario e a eficiencia na planificación dos distintos eventos.

Entre estas modificacións, a normativa permite que nas zonas con menor actividade portuaria se poidan instalar carpas ou espazos a cuberto nunha superficie de máis de 100 metros cadrados –máximo fixado anteriormente– se se trata de espectáculos ou actividades que teñan como singularidade o arraigo popular no ámbito territorial onde se desenvolven ou valor cultural. O mesmo será de aplicación tamén para as festas declaradas de interese turístico de Galicia. Do mesmo xeito, a norma permite, excepcionalmente e cando sexa viable tecnicamente, autorizar a conexión directa á liña eléctrica portuaria.

En paralelo á publicación da nova normativa, Portos de Galicia pon a disposición da cidadanía o novo formulario de solicitude de autorización de eventos e espectáculos públicos en terreos portuarios a través da páxina web do ente público:

. Este formulario facilita e axiliza aos impulsores de eventos a tramitación necesaria para obter as correspondentes autorizacións.

Neste sentido, o organismo portuario lembra aos promotores das celebracións a necesidade de tramitar os permisos con marxe de tempo, podendo agrupar nunha mesma solicitude todos os eventos previstos para o ano e facilitándolles así a tramitación dos que se repiten anualmente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando