A Xunta modifica a Mesa da Castaña para impulsar a produción amparada pola indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia e as variedades autóctonas

José Luis Cabarcos tratou co presidente e co secretario do Consello Regulador da IXP, así como con integrantes da produción e da industria, as novidades en canto á composición do órgano que saen reflectidas na orde que publica hoxe o DOG



Tamén o Programa estratéxico do castiñeiro e da produción da castaña –que prevé recuperar deica o ano 2040 unhas 8.000 hectáreas de soutos e plantar outras 16.000 ha máis– e as novas axudas en tramitación para darlle un pulo ao sector

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, informou hoxe ao sector dos cambios introducidos na Mesa da Castaña para fomentar o produto amparado pola indicación xeográfica protexida (IXP) Castaña de Galicia e as variedades autóctonas. Estes cambios –reflectidos na

da Consellería do Medio Rural que publica hoxe o Diario Oficial de Galicia (DOG) para modificar a orde precedente pola que se creaba esa Mesa e se regulaba a súa organización, funcionamento e composición– derívanse do maior peso que se lle dará á Axencia Galega da Calidade Alimentaria neste órgano consultivo e asesor.

En concreto, no encontro de hoxe tratáronse as modificacións introducidas esencialmente en relación á composición da Mesa da Castaña. Todo co gallo de dirixir máis claramente a súa actuación aos aspectos relacionados coa produción e coa comercialización, co obxectivo de consolidar o sector como líder a nivel nacional.

Na xuntanza, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria tamén presentou o Programa estratéxico do castiñeiro e da produción de castaña, enmarcado no Plan Forestal 2021–2040 e nas recomendacións da Comisión de Política Forestal do Parlamento galego, cun investimento previsto de case 22 millóns de euros ata o ano 2025. Cun total de 36 actuacións integradas en cinco eixes de intervención coas que se busca implicar a todos os elos da cadea de valor, José Luis Cabarcos recordou que o plan persegue recuperar unhas 8.000 hectáreas de soutos e plantar outras 16.000 hectáreas máis –para a produción de madeira e de froito– no horizonte do 2040, con vistas a acadar a máxima xeración de valor engadido vinculado ao cultivo do castiñeiro.

Canto ás novas axudas que está a tramitar a Consellería do Medio Rural, o director apuntou que incidirán no aumento de plantacións de castiñeiro para froito e na recuperación de soutos tradicionais.

Cómpre engadir que a superficie actual de castiñeiro en Galicia supera as 49.000 hectáreas, cunha produción media nos últimos anos próxima aos 20 millóns de quilogramos e un valor duns 20 millóns de euros pagados aos produtores e de 50 millóns en produtos transformados.

Enlace á orde no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221013/AnuncioG0426–031022–0004_gl.html

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando